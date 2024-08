Calciomercato Crotone, il rinforzo in attacco arriva dalla Triestina: i dettagli

CalcioWeb

Un rinforzo in attacco per il Crotone di mister Longo nell’ultimo giorno di calciomercato. La società comunica l’ingaggio dalla Triestina di Jean-Guy Akpa Akpro.

Il comunicato del club

“Il Football Club Crotone è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo temporaneo dalla Triestina Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jean-Guy Akpa Akpro.

L’attaccante franco-ivoriano, classe 2005, ha esordito di recente in Serie C ed è pronto per questa nuova ed entusiasmante avventura. Benvenuto, Jean-Guy!“