Calciomercato Crotone, scambio con la Juve Stabia: Mario Aprea per Riccardo Spaltro

Operazione di mercato conclusa per il Crotone e la Juve Stabia che sui propri canali ufficiali annunciano lo scambio fra gli esterni Mario Aprea e Riccardo Spaltro.

I comunicati dei club

“Il Football Club Crotone è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo dalla Juve Stabia le prestazioni sportive del calciatore Mario Aprea. Il giovane esterno d’attacco, nato a Castellammare di Stabia il 10 settembre 2005, ha messo in mostra tutto il suo talento nella passata stagione con la Primavera gialloblù tanto da guadagnarsi 3 presenze con la prima squadra in Coppa Italia realizzando anche un gol e un assist. Aprea si è legato al club pitagorico con un contratto triennale. Benvenuto nella famiglia rossoblù, Mario!

Percorso inverso per Riccardo Spaltro (classe 2000) che lascia il Crotone dopo due anni e passa alla Juve Stabia a titolo definitivo. La società augura al calciatore le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera“.

“La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo definitivo, dal Crotone, del difensore Riccardo Spaltro, classe ‘00, che si lega alla nostra società con un contratto biennale fino al 30 giugno 2026. Nel contempo comunica la cessione a titolo definitivo dell’attaccante Mario Aprea, classe ’05, al Crotone.

Spaltro, nato a Roma il 19 febbraio 2000, cresciuto calcisticamente nelle giovanili della Spal, ha poi vestito le maglie di Arzignano (33 presenze), Cavese (25 presenze e 3 gol), Spal (9 presenze), Renate (15 presenze), Crotone (8 presenze) prima della sua ultima esperienza al Potenza dove ha giocato 15 gare. Si comunica che per la stagione 2024/2025 è stato raggiunto l’accordo per la cessione del calciatore, a titolo temporaneo (prestito secco), al Desenzano Calcio.

Aprea ha effettuato tutta la trafila del settore giovanile, totalizzando con la nostra maglia tre presenze in Coppa Italia Serie C e il gol del definitivo 5-3 a Torre del Greco contro la Turris. La società ringrazia Mario per l’impegno e la professionalità dimostrate in questi anni e gli augura le migliori fortune professionali“.