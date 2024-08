CalcioWeb

Lorenzo Paratici è il figlio di Fabio, ex Juventus, ed è pronto ad un’altra esperienza della sua carriera. Il giovane calciatore classe 2008 è considerato di grande prospettiva ed in grado di imporsi ad alti livelli anche in un campionato competitivo.

Secondo le ultime notizie l’attaccante si è legato alla Sampdoria fino al 2027. Il percorso del calciatore con la maglia blucerchiata potrebbe continuare dalle giovanili.