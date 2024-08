Calciomercato, Filippo Falco torna in Italia: intesa in Serie B e visite programmate

CalcioWeb

Filippo Falco è un calciatore di grande qualità in grado di imporsi ad alti livelli nel campionato italiano. Calciatore svincolato classe 1992, si tratta di un attaccante esterno in grado di disimpegnarsi anche nel ruolo di trequartista.

In Italia si è messo in mostra con le maglie di Lecce, Reggina, Juve Stabia, Trapani, Bologna, Cesena, Benevento, Perugia, Pescara e Cagliari, poi Stella Rossa e Cluj.

Il ritorno in Italia

Filippo Falco è in trattativa di calciomercato per il ritorno in Italia dalla prossima stagione e la destinazione è interessante: secondo le ultime notizie l’attaccante è vicino al passaggio alla Carrarese, in Serie B. Il club ha già fissato le visite mediche e la decisione finale spetterà al mister Calabro.