Fiorentina scatenata! Doppio colpo da Roma e Lazio: c’è anche l’accordo per un ex Inter

Fiorentina scatenata nelle ultime ore di mercato. La società viola ha chiuso due colpi di mercato importanti per rinforzare il centrocampo. L’addio di Amrabat, passato al Fenerbahce, verrà colmato dagli arrivi di Danilo Cataldi dalla Lazio e di Edoardo Bove dalla Roma. Per l’ormai ex centrocampista biancoceleste arriva in prestito oneroso (1 milione) e diritto di riscatto a 3 milioni; per il giallorosso invece prestito da 1.5 milioni e diritto di riscatto fissato a 10.5 milioni che diventa obbligo al raggiungimento del 60% delle presenze.

E non è finita qui. Nelle ultime ore di mercato la Fiorentina proverà a piazzare un colpo anche sull’esterno. La società toscana ha l’accordo verbale con l’Union Berlino per riportare Gosens in Italia. Si tratta sulla base di un prestito con obbligo condizionato in base alle presenze e alla qualificazione europea della Fiorentina.