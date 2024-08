Calciomercato Fiorentina, de Gea, l’innesto a centrocampo e la nuova squadra di Terracciano

CalcioWeb

In attesa di riaprire la pista Gudmundsson con il Genoa, la Fiorentina è pronta a definire una doppia trattativa sul calciomercato. E’ sempre più vicino l’arrivo in porta di David de Gea, portiere ex Manchester United svincolato da oltre un anno.

Le parti hanno raggiunto l’accordo e l’estremo difensore dovrebbe firmare a breve il contratto di un anno con opzione per un’altra stagione. Terracciano dovrebbe trasferirsi al Monza.

Colpo a centrocampo

Innesto a sorpresa per il centrocampo. Secondo notizie dalla Francia la Fiorentina ha raggiunto l’accordo con il Reims per Amir Richardson, centrocampista classe 2002, attualmente impegnato con il Marocco alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’intesa è stata raggiunta sulla base di 10 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita.