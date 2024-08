Calciomercato Frosinone, triplo innesto: svincolato, portiere e centrocampista

CalcioWeb

Il Frosinone non è andato oltre il 2-2 nel match d’esordio del campionato di Serie B contro la Sampdoria. La squadra di Vincenzo Vivarini è attrezzata per le zone alte della classifica e la dirigenza è attivissima sul calciomercato.

Secondo le ultime notizie il Frosinone ha definito l’ingaggio dello svincolato Davide Biraschi. Si tratta di un calciatore con grande esperienza in grado di imporsi nel campionato di Serie B. E’ reduce dall’esperienza con la maglia del Fatih Karagümrük e in carriera ha indossato anche le maglie di Grosseto, Genoa e Avellino.

Gli altri nomi

Il Frosinone ha definito una doppia operazione in entrata con il Monza. Nella giornata di martedì è arrivato il via libera per due trattative: è fatta per il portiere Alessandro Sorrentino e per il centrocampista José Machin.