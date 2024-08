Calciomercato, colpo di scena sul futuro di Vazquez: contatti in Serie B

CalcioWeb

Grande sorpresa sul futuro di Franco Vazquez, calciatore argentino di grande qualità ed esperienza. L’ex Parma e Palermo non ha bisogno di presentazioni ed è ancora in grado di disimpegnarsi ad alti livelli anche in Italia.

Il 35enne è legato dal contratto con la Cremonese ma le parti sono in contatto per definire la cessione. ‘El Mudo’ è in trattativa per il ritorno in Argentina.

La soluzione in Serie B

Nelle ultime ore si è aperta una soluzione a sorpresa sul futuro di Franco Vazquez. Secondo quanto riferito dalla ‘Gazzetta dello Sport’ sul calciatore si è registrato l’inserimento del Cesena, alla ricerca di un calciatore in grado di garantire qualità ed esperienza. Il club è in attesa della risposta dal calciatore ex Parma.