Calciomercato Genoa, individuati i sostituti di Retegui e Gudmundsson: arrivano dalla Serie A

CalcioWeb

Due cessioni pesantissime: il Genoa è pronto a definire le trattative di calciomercato con Atalanta e Fiorentina rispettivamente per Retegui e Gudmundsson. Il club rossoblù ha deciso di sacrificare la coppia d’attacco titolare ed i tifosi sono sempre più preoccupanti.

Mossa del Genoa per il sostituto di Retegui. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’ il club ha avvito i contatti con il Napoli per il ritorno di Giovanni Simeone. Le parti sono in contatto sulla formula del trasferimento.

Il sostituto di Gudmundsson

Il Genoa ha individuato anche il sostituto di Gudmundsson: si tratta di Matteo Cancellieri della Lazio. Anche in questo caso le parti sono in contatto per valutare la fattibilità dell’operazione.