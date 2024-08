Calciomercato Genoa, ufficiale Pinamonti per il dopo Gudmundsson: cifre e dettagli

CalcioWeb

Non solo cessioni in attacco nel calciomercato del Genoa, anche un arrivo. Anzi, un ritorno. Andrea Pinamonti lascia ufficialmente il Sassuolo per trasferirsi in Liguria. Il Genoa ha trovato un accordo con la società neroverde sulla base di un prestito oneroso a 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 14.

“Andrea Pinamonti è un giocatore del Genoa. L’attaccante del Sassuolo, nato a Cles, in provincia di Trento, il 19/05/1999, arriva a titolo temporaneo con opzione di riscatto. Cresciuto nei settori giovanili di Chievo e Inter, ha realizzato in carriera 43 gol nelle competizioni nazionali professionistiche. Bentornato al Genoa, Andrea!“, si legge nella nota del club rossoblu.