Calciomercato Inter, c’è l’accordo per il nuovo difensore! L’11 di Inzaghi con tante soluzioni

L’Inter ha deciso di correre ai ripari sul calciomercato dopo l’esordio nel campionato di Serie A. La sfida della 1ª giornata contro il Genoa si è conclusa sul risultato di 2-2 e le prime indicazioni sono state chiare: centrocampo e attacco sono di altissimo livello mentre la difesa ha manifestato qualche problema di troppo.

In particolar modo la prestazione di Bisseck ha fatto scattare un campanello d’allarme: il centrale tedesco non è stato attento in occasione del vantaggio di Vogliacco e nel finale è stato protagonista in negativo del fallo da rigore per il definitivo 2-2.

Nelle ultime ore i nerazzurri hanno effettuato un vero e proprio blitz in difesa: è ad un passo l’arrivo di Tomas Palacios. Il cartellino del calciatore è di proprietà del Talleres, ma il calciatore sta giocando in prestito con opzione di riscatto all’Independiente Rivadavia. Proprio l’Indipendiente ha il diritto di esercitare una opzione per l’acquisto del 50% nel 2024 a circa 2 milioni di euro. Le due società hanno raggiunto l’intesa ed è in arrivo anche il via libera per l’Inter. Il club nerazzurro è pronto a versare circa 6 milioni di euro.

Chi è Tomas Palacios e come cambia l’11 dell’Inter

Tomas Palacios è un calciatore argentino classe 2003. Si tratta di un difensore mancino forte fisicamente ed in grado di giocare in due ruoli: terzo a sinistra o centrale. E’ considerato il vice-Bastoni ma è in grado di ricoprire anche il ruolo di difensore centrale e regalare soluzioni alternative.

Pochi dubbi sulle scelte di Inzaghi a centrocampo e in attacco con Zielinski e Taremi pronti ad insidiare i titolari. In difesa l’arrivo di Palacios potrebbe regalare sorprese nell’11 titolare. L’argentino, infatti, è un candidato nel ruolo di difensore centrale e potrebbe insidiare la coppia Acerbi-De Vrij. Sulla destra probabile il ritorno di Pavard dopo le disattenzioni di Bisseck nella sfida contro il Genoa.