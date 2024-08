Inter, Inzaghi: “ci manca un altro difensore. Bis scudetto? Ecco cosa serve”

CalcioWeb

A quattro giorni dal debutto in campionato, sabato alle 18.30 contro il Genoa, l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per fare il punto sul calciomercato.

“Il mercato è aperto fino alla fine del mese, sappiamo che abbiamo una mancanza nel reparto difensivo visto l’infortunio di Buchanan. Stiamo parlando con la società, ho la fortuna di avere una società forte alle spalle. I nuovi proprietari – ha dichiarato Inzaghi – li ho conosciuti e hanno una grandissima ambizione come noi, il presidente Marotta, Ausilio, Baccin e Ferri sono sempre con noi quotidianamente per stare insieme e parlare per capire se da qui alla fine del mercato riusciremo a mettere ancora qualcosa dentro“.

Mister Inzaghi ha parlato anche degli ultimi infortuni che hanno colpito la squadra: “Abbiamo delle certezze, c’è stata qualche piccola problematica con Arnautovic e Taremi, Zielinski è quasi pronto. Rimane De Vrij che avrà bisogno di qualche altro giorno, ma è normale amministrazione“.

E per quanto riguarda il prossimo campionato alle porte “La nostra applicazione quest’anno dovrà essere ancora superiore se vogliamo confermarci – ha dichiarato il tecnico nerazzurro – Dovremo avere una concentrazione folle”.