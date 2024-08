Calciomercato Juventus, cessione Chiesa: dubbio Barcellona, sirene dalla Premier League

CalcioWeb

Grandi movimenti in entrata nel calciomercato della Juventus ma il capitolo uscite resta ancora fermo. La cessione di Federico Chiesa, ormai corpo estraneo alla squadra e dichiaratamente fuori dal progetto di Thiago Motta, resta ancora un rebus. La pista italiana è più fredda che mai, negli ultimi giorni si è accesa quella che porta all’estero. Il Barcellona è in pole per l’esterno della Nazionale ma deve fare i conti con i paletti del Fair Play Finanziario.

Il calciatore ha accettato una proposta da 4 milioni netti più due di bonus fino al 2027, meno di quanto chiedeva alla Juventus, ma i catalani devono prima sfoltire. Via Vitor Roque, prestato al Betis Siviglia che lo ha presentato come Castolo, e Lenglet finito all’Atletico Madrid.

Secondo “Marca” il Barcellona dovrebbe sfoltire ulteriormente e non è detto che ci riesca. In questo scenario si è fatto avanti il Liverpool, altra destinazione gradita al calciatore. Per ora un sondaggio che ha incassato pareri positivi da parte del calciatore, la fattibilità dell’operazione, favorita dalla scadenza del contratto nell’estate 2025, sarebbe solo un incoraggiamento al sì finale, o allo yes che dir si voglia. Dipende da chi affonderà il colpo a 4 giorni dalla fine del mercato italiano.