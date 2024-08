Calciomercato Juventus, il difensore arriva dal Milan? Cifre e dettagli

CalcioWeb

Difensore centrale, giovane ma già pronto, di nazionalità francese. La Juventus cambia obiettivo ma non cambia l’identikit per la nuova pedina da consegnare a Thiago Motta nel reparto arretrato. Sfumato definitivamente Todibo, i bianconeri guardano in Serie A per rinforzare la propria difesa. La Juventus ha messo gli occhi su Pierre Kalulu del Milan, centrale adattabile a terzino destro, duttilità che interessa parecchio ai bianconeri.

Un’operazione che Giuntoli vorrebbe varare su termini ‘low cost’: prestito oneroso intorno ai 3 milioni e riscatto fissato a 14 milioni. Il calciatore, chiuso dall’arrivo di Pavlovic, avrebbe già dato disponibilità al trasferimento.