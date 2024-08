Calciomercato Juventus, non solo Kalulu: un altro volto nuovo per le visite mediche | VIDEO

CalcioWeb

Giornata di visite mediche in casa Juventus. Il club bianconero ha definito l’arrivo di Kalulu dal Milan: l’intesa per il francese è stata raggiunta in prestito oneroso e riscatto per una cifra di circa 18 milioni di euro.

E’ fatta anche per l’arrivo di Christos Papadopoulos: il classe 2004 è arrivato al JMedical per sostenere le visite mediche con la Juventus. L’intesa con il Genoa è stata trovata in prestito con diritto di riscatto.

I dettagli dell’operazione

In caso di riscatto dai bianconeri, il calciatore firmerà il contratto fino al 2029. L’accordo è stato raggiunto sulla base di 2,5 milioni di euro. Si tratta di un trequartista in grado di disimpegnarsi anche da mezzala e come centrocampista centrale.