Calciomercato Juventus, sfuma Todibo: c’è già il sostituto (con contropartita)

Una doccia fredda in casa Juventus. Jean-Claire Todibo, obiettivo numero uno sul calciomercato bianconero per la difesa, è destinato al trasferimento al West Ham. Il club inglese ha presentato un’offerta da 40 milioni di euro per prendere il difensore a titolo definitivo e anche il francese del Nizza avrebbe dato l’ok al trasferimento.

Secondo le ultime notizie la Juventus ha già individuato il sostituto: Josip Sutalo dell’Ajax. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ nella trattativa potrebbe rientrare anche il difensore Rugani, in uscita dai bianconeri. La valutazione di Sutalo è di 15 milioni di euro mentre il calciatore vuole uno stipendio di 2 milioni.

Chi è Josip Sutalo

Josip Sutalo è un calciatore olandese classe 2000. Si tratta di un difensore centrale di piede destro bravo nelle fasi di copertura e in anticipo. In carriera ha indossato anche le maglie di Dinamo Zagabria e Istria 1961 in prestito.