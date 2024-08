CalcioWeb

New entry per il Lecce nelle ultime ore di calciomercato. Rinforzo prezioso per la difesa: dal Bologna arriva Kevin Bonifazi. Il centrale si trasferisce in Salento con la formula del prestito con diritto di riscatto.

La nota della società salentina: “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kevin Bonifazi dal Bologna F.C. Il difensore classe ‘96 vestirà la maglia numero 21“.