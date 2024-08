CalcioWeb

Il Messina è alla ricerca di un portiere per la prossima stagione di Serie C. Il direttore sportivo Pavone è quindi alla ricerca di un profilo d’esperienza in questa sessione di calciomercato.

Il primo nome sulla lista sarebbe quello di Gianmarco Vannucchi, estremo difensore protagonista nella scorsa stagione con la maglia del Taranto e svincolato dopo l’esperienza in rossoblù. Il club peloritano sarebbe in attesa di una risposta dal giocatore.