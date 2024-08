CalcioWeb

Continua la fase di preparazione al campionato di Serie C e la dirigenza del Messina ha definito un’altra trattativa di calciomercato in entrata: è fatta per il ritorno dal Frosinone di Pierluca Luciani. La conferma è arrivata direttamente del club.

“L’Acr Messina comunica il ritorno in maglia biancoscudata di Pierluca Luciani. Il classe 02′ arriva a titolo definitivo dal Frosinone e indosserà la maglia biancoscudata fino al prossimo 30/06/2025. Bentornato Pierluca!”