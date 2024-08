Calciomercao Milan, doppia cessione in arrivo? Entra nel vivo l’affare Rabiot

CalcioWeb

Ultime ore dell’ultimo giorno di Calciomercato in Serie A e nel pomeriggio del Milan arriva una doppia notizia importante che può riflettersi sul mercato. Bennacer e Jovic non partiranno per la trasferta di Roma contro la Lazio. Il centrocampista e in odore di cessione da tempo, su di lui Atletico Madrid e qualche interesse dall’Arabia Saudita. L’attaccante, chiuso da Abraham, potrebbe volersi guardare intorno ma, a onor del vero, potrebbe essere rimasto a Milano solo per un problema fisico.

Il Milan non dovrebbe sostituirlo: dovesse partire, resteranno Morata e Abraham davanti, con Okafor da poter adattare come eventuale terza punta. Differente la questione Bennacer. Il Milan ha intenzione di fare ancora un colpo in mediana e, perso Manu Konè destinato alla Roma, ha ripreso i contatti con Adrien Rabiot. Previsto un colloquio con mamma Veronique per provare a limare i discorsi relativi allo stipendio del calciatore francese che, per approdare in rossonero, dovrebbe abbassare un po’ le sue pretese.