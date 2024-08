Calciomercato Milan, Bennacer verso l’Arabia: già individuato il sostituto

CalcioWeb

L’esordio del Milan in Serie A non è stato di certo entusiasmante. I rossoneri non sono andati oltre il 2-2 contro il Torino e nel mirino sono finite le scelte dell’allenatore Fonseca. La squadra si prepara per la trasferta contro il Parma con l’obiettivo di conquistare la prima vittoria.

Sul fronte calciomercato si profila la cessione di Ismail Bennacer, in direzione Arabia. Nel contratto del centrocampista è prevista una clausola da 50 milioni di euro ma anche a 40 milioni di euro l’affare è destinato ad andare in porto.

Il sostituto

Il Milan ha già individuato il sostituto: Manu Koné. Si tratta di un centrocampista francese di origini ivoriane attualmente al Borussia Monchengladbach. E’ un centrale di centrocampo in grado di abbinare tecnica e forza fisica, è forte nei contrasti e nel recupero dei palloni. In carriera ha indossato anche la maglia del Tolosa e la valutazione è di 20 milioni di euro.