Calciomercato Milan, ok allo scambio Abraham-Saelemaekers ma cambia la formula!

L’ultimo giorno di calciomercato porta consiglio a Milan e Roma, mette anche fretta, a dirla tutta, e permette di chiudere l’operazione Abraham-Saelemaekers ma con termini differenti rispetto a quanto si prospettava nei giorni scorsi. Il Milan non ha trovato l’accordo definitivo con il calciatore che ai 5.5 milioni di stipendio percepiti a Roma proprio non vuole rinunciare. Cifra troppo alta per un panchinaro che andrebbe a pareggiare la base percepita da Leao e superare addirittura Theo Hernandez, Maignan, Morata, Pulisic e tanti altri top della rosa rossonera.

Fonseca avrà comunque il suo bomber di scorta ma con uno scambio di prestiti che vede Saelemaekers andare a rinforzare il pacchetto esterni della Roma regalando a De Rossi un’alternativa su ambo le fasce. Tutti contenti. Di acquisti a titolo definitivo se ne riparlerà, senza obblighi e diritti di riscatto, la prossima estate.