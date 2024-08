CalcioWeb

Gli ultimi giorni del calciomercato sono, per definizione i ‘giorni del Condor‘ e il Monza spera in uno dei famosissimi colpi di Adriano Galliani. Ed è proprio a poco ore dal termine della sessione estiva di mercato che l’esperto dirigente meneghino si è mosso per provare a finalizzare un acquisto a sorpresa.

Il Monza sta trattando con Ivan Perisic per un clamoroso ritorno in Italia. L’ex esterno dell’Inter, visto a Euro 2024 in grande forma nonostante l’età, è attualmente fuori rosa dopo la rottura con l’Hajduk Spalato di Gattuso e potrebbe risolvere il suo contratto e arrivare, eventualmente, anche da svincolato nei prossimi giorni. Galliani ha fiutato il colpo in grado di portare qualità ed esperienza sulle fasce del Monza.