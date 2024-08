CalcioWeb

La notizia di calciomercato era nell’aria da qualche giorno, adesso è arrivata anche l’ufficialità: dopo un anno in maglia azzurra Jens Cajuste lascia il Napoli per passare in prestito all’Ipswich Town.

Lo annuncia il club partenopeo con una nota pubblicata sul sito ufficiale: “la SSC Napoli ufficializza la cessione di Jens Cajuste all’Ipswich Town con la formula del prestito con diritto di riscatto”.