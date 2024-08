CalcioWeb

Walid Cheddira non rientra (almeno per il momento) nei piani del Napoli. Il club azzurro ha dato il via libera al trasferimento di calciomercato dell’attaccante all’Espanyol con la formula del prestito secco.

Il calciatore partirà per la Spagna dopo la partita di oggi del campionato di Serie A contro il Bologna. Il 26enne è reduce dalla stagione altalenante con la maglia del Frosinone ed è alla ricerca della definitiva consacrazione nel campionato spagnolo.