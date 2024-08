Calciomercato Napoli, De Laurentiis ‘risponde’ a Conte: in arrivo due attaccanti

CalcioWeb

Il Napoli è reduce dalla qualificazione in Coppa Italia contro il Modena ma la prestazione non è stata entusiasmante. Al fischio finale Antonio Conte si è presentato ai microfoni dei giornalisti e le dichiarazioni sul calciomercato non sono passate inosservate.

“Oggi è stato un bel bagno di realtà, ci sono delle cose che oggettivamente vanno migliorate, anche da parte della società. Molti calciatori qui non vengono perché non facciamo le coppe, io voglio rinforzare questa squadra ma ci sono dei paletti”, sono state le parole dell’allenatore.

La risposta di De Laurentiis

“Osimhen ha chiesto la cessione”, sono state invece le dichiarazioni di Manna. In attesa di sbloccare la trattativa per l’addio del nigeriano, il Napoli è pronto a definire due innesti in entrata. Si avvicina l’arrivo di Romelu Lukaku. Il Napoli e l’ex Inter hanno raggiunto l’accordo mentre l’ultimo ostacolo è rappresentato dalla distanza economica con il Chelsea. Ballano poco meno di 10 milioni. L’operazione è destinata ad andare in porto.

E’ ad un passo anche il colpo David Neres del Benfica. L’esterno brasiliano non è stato convocato per la prima partita di campionato e l’addio è imminente. Le parti sono in contatto per definire l’affare a 25 milioni di euro più bonus.