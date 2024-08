Calciomercato Pescara, nuovo innesto in difesa: nome e dettagli

CalcioWeb

Il Pescara ufficializza un nuovo innesto di mercato. Dall’Avellino arriva in prestito il difensore Erasmo Mulè. I dettagli dell’operazione definiti in un comunicato del club sui propri canali ufficiali.

“La Delfino Pescara 1936 comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione, dalla società Unione Sportiva Avellino 1912, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Erasmo Mulè. Difensore centrale nato a Alcamo il 13 giugno 1999 è cresciuto calcisticamente nel Palermo, in carriera il classe ’99 ha vestito le maglie di Trapani, con cui ha conquistato una promozione in Serie B nella stagione 2018/19, Recanatese, Juve Stabia, Cesena, Catanzaro, Monopoli e Juventus next gen. L’ultima stagione lo ha visto impegnato con la maglia irpina da dove arriva in prestito con diritto di opzione a favore dei Biancazzurri.“