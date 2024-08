Calciomercato, ribaltone Szczesny: futuro in Serie A in una concorrente della Juve

CalcioWeb

Colpo di scena sul futuro di Wojciech Szczesny, portiere polacco in uscita dalla Juventus. L’estremo difensore non rientra più nei piani del club bianconero e sono in corso valutazioni sul calciomercato. La trattativa con il Monza non è andata in porto anche per la volontà dell’estremo difensore di lottare almeno per la zona Europa.

Le offerte dall’Arabia Saudita sono state molto vantaggiose sotto l’aspetto economico ma il polacco ha rispedito al mittente ogni proposta.

Il futuro in Serie A

Secondo le ultime notizie il Napoli di Antonio Conte ha effettuato un sondaggio per la valutare la fattibilità dell’operazione. Il polacco è il profilo ideale al posto di Alex Meret, nel mirino di altri club e sacrificabile dagli azzurri.