Roma, dimentica Tiago Djalò! Lo scenario da sogno: 2 centrali da Champions a fine mercato

Roma protagonista dell’ultimo giorno di mercato con 2 operazioni riuscite, lo scambio Abraham-Saelemaekers con il Milan e l’acquisto di Manu Konè, e due sfumate durante le… visite mediche. Incredibile ma vero, sia Kevin Danso che Tiago Djalò, prima scelta e piano B della Roma per la difesa, non hanno superato le visite mediche.

Roma che resta senza difensore e che potrebbe anche perdere Smalling nei prossimi giorni, visto l’interesse dall’Arabia Saudita per il calciatore. Difesa in emergenza, De Rossi ha bisogno di rinforzi e il tempo per chiudere le operazioni nel calciomercato estivo è orai quasi scaduto. Ma alla Roma potrebbe non interessare la questione delle tempistiche…

Roma su Hermoso e Hummels: due svincolati di lusso

Dalla mezzanotte di oggi sarà impossibile chiudere operazioni di mercato in entrata con altre squadre ma il mercato degli svincolati è ancora aperto e la Roma può pescare due calciatori che potrebbero tornargli utili. Il primo è Mario Hermoso, centrale spagnolo svincolatosi dall’Atletico Madrid. Il difensore aveva un accordo con il Galatasaray praticamente chiuso ma la chiamata della Roma ha fatto rallentare l’operazione con il club turco.

Il secondo profilo è quello di Mats Hummels, finalista dell’ultima Champions League con il Borussia Dortmund, club dal quale si è separato nelle scorse settimane. Hummels sarebbe, attualmente, il piano B se non dovesse arrivare Hermoso ma potrebbe arrivare in coppia con l’ex centrale rojiblanco se Smalling dovesse andare in Arabia Saudita. Visite mediche permettendo…