Asse Roma-Milan caldissimo: scambio inaspettato, poi… duello di mercato!

Ultimi giorni di calciomercato caldissimi sull’asse Roma-Milan. Le due grandi deluse delle prime due giornate di Serie A, con 1 punto raccolto a testa, sono alla ricerca di rinforzi per migliorare il proprio roster sul gong della sessione di mercato estiva. E chissà che una collaborazione non possa portare vantaggi a entrambe.

Quasi fatta per lo scambio Abraham-Saelemaekers che permette di mettere una pezza alle necessità di De Rossi e Fonseca: il primo cede un attaccante scivolato indietro nelle gerarchie e ottiene un esterno in grado di svariare su tutto il fronte dell’attacco e dare più soluzioni tattiche dall’inizio e a partita in corso; il secondo, sacrificando l’esterno numero 3 sulla fascia destra, ottiene un attaccante in cerca di riscatto, a costi contenuti e che possa fare panchina di Morata rinforzando un reparto che non convince fino in fondo. Da capire se Jovic partirà o vorrà restare per giocarsi il posto.

Roma-Milan avversarie sul mercato: entrambe su Manu Konè

Alleate su un tavolo, avversarie sull’altro, il calciomercato di Roma e Milan si intrecciata fra più trattative. Entrambe le squadre hanno messo nel mirino Manu Konè, centrocampista francese del Borussia Monchengladbach. Roma e Milan hanno formulato un’offerta di 15 milioni, i tedeschi ne chiedono 20. La sensazione è che sul finire del mercato possa arrivare il sì con i rossoneri leggermente avanti pur con la cessione di Bennacer ancora da completare. Occhio però al PSG che aveva mostrato interesse per Konè.