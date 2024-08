Calciomercato Salernitana, blitz in Olanda: in dirittura il difensore

CalcioWeb

La Salernitana è concentrata sul calciomercato in uscita con la necessità di definire altre operazioni in uscita. Nel frattempo il club granata ha chiuso una trattativa in Olanda: secondo de Telegraaf è in dirittura d’arrivo l’operazione per Tijs Velthuis, difensore dello Sparta Rotterdam.

La trattativa è in via di definizione in prestito con diritto di riscatto o obbligo in base a un certo numero di presenze. Si tratta di un difensore centrale classe 2002 protagonista anche con la seconda squadra dell’Az e soprattutto con il Nac Breda.