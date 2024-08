Calciomercato, la stampa spagnola si sbilancia sul futuro di Chiesa

CalcioWeb

Federico Chiesa non rientra nei piani della Juventus e sono in corso le trattative sul calciomercato. “Chiesa mas cerca”, ovvero “Chiesa più vicino”. E’ la prima pagina del quotidiano di Barcellona ‘Sport’ con riferimento alla trattativa tra blaugrana e bianconeri per il passaggio dell’attaccante in Spagna.

Il calciatore ha accettato di ridursi l’ingaggio mentre le società sono in contatto per definire l’affare sulla base di 15 milioni di euro.

Le altre trattative

Il ‘Mundo Deportivo’ titola sull’addio di Gundogan, che tornerà al City a titolo gratuito. In primo piano anche il passaggio di Sergi Roberto al Como e della trattativa del Barcellona per Pubill, vecchio obiettivo dell’Atalanta. Infine il probabile trasferimento di Cancelo all’Al Hilal.