Calciomercato Torino, colpo tra i pali: arriva Antonio Donnarumma

Nuovo innesto nel calciomercato del Torino. Con una nota sul proprio sito ufficiale, il club granata ha comunicato “il tesseramento del calciatore Antonio Donnarumma. Il portiere ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026“.

“Donnarumma – si legge nella nota dalla società piemontese – è nato a Castellammare di Stabia il 7 luglio 1990. È cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Juve Stabia e Milan, dove nel 2010 ha vinto la Coppa Italia Primavera. L’anno successivo, in prestito al Piacenza in Serie B, ha fatto il suo esordio tra i professionisti, mentre il 19 maggio 2013 ha debuttato in Serie A, con il Genoa, nella sfida contro il Bologna. In carriera ha vestito anche le maglie di Gubbio, Bari, Asteras Tripoli, Milan (con una presenza anche in Europa League) e Padova. Con i veneti ha disputato le ultime tre stagioni in Serie C, collezionando 120 presenze in gare ufficiali“.

“Tutto il Torino Football Club accoglie Antonio Donnarumma con un cordiale benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!”, concludono dal club.