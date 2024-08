Calciomercato Triestina, il club si rinforza a centrocampo: nome e dettagli

CalcioWeb

La Triestina piazza un nuovo colpo di calciomercato. Dal Porto arriva il centrocampista Braima Embalò Sambù che firma un triennale.

Il comunicato del club

“US Triestina Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Braima Embalò Sambù. Braima, classe 2001, arriva a titolo definitivo dal FC Porto e si è legato alla Triestina con un accordo di durata triennale.

Nato in Guinea-Bissau, si è formato calcisticamente in Portogallo nel Belenenses, conquistando successivamente la promozione in Serie A con il B-SAD nella quale ha totalizzato 13 presenze nella stagione 2021/22.

Nelle ultime due annate ha militato in Serie B, prima nel B-SAD con 40 presenze, due reti e due assist tra campionato e coppa nazionale, poi al Porto, venendo inserito nella formazione B e mettendo insieme 25 presenze tra campionato e playoff. Benvenuto a Trieste, Braima.”