Calciomercato Udinese, innesto dal Portogallo: accordo con lo Sporting

Un’altra ufficialità sul calciomercato dell’Udinese: il club bianconero ha definito l’arrivo di Gonçalo Esteves, calciatore portoghese 20enne. “Arriva dal Portogallo il rinforzo per le corsie esterne bianconere: Gonçalo Esteves è un nuovo giocatore dell’Udinese. È stato acquistato dallo Sporting e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 con il club bianconero”, si legge sul sito.

Chi è Gonçalo Esteves

Esterno in grado di giocare da quinto ma anche da terzino, Esteves è dotato di ottima velocità e di qualità tecnica. Gonçalo è nato il 27 febbraio 2004 ad Arcos de Valdevez ed è cresciuto nel settore giovanile del Porto prima di trasferirsi, a 17 anni, in quello dello Sporting, autentica eccellenza in ambito europeo.

Con i biancoverdi è arrivato in prima squadra debuttando anche in Champions League nella stagione 21/22 giocando titolare in Ajax-Sporting. In totale per lui 11 presenze con lo Sporting.

Nella passata stagione ha vissuto l’esperienza in Olanda nella seconda squadra dell’Az Alkmaar. Per lui anche una presenza con la prima squadra. Stabilmente nel giro delle nazionali giovanili portoghesi vanta 11 presenze con l’under 16, 9 con un gol in under 18 e ben 18, con due reti segnate, in under 19 (con finale raggiunta all’europeo del 2023) oltre a 5 apparizioni con l’under 20.