Calciomercato Udinese, chi è Jurgen Ekkelenkamp: il nuovo centrocampista

Un altro innesto sul calciomercato dell’Udinese: il club bianconero ha ufficializzato l’arrivo di Jurgen Ekkelenkamp dall’Anversa. “Un concentrato di duttilità, talento e classe nel più classico identikit di centrocampista moderno e di qualità. E’ questo il profilo di Jurgen Ekkelenkamp, ufficialmente bianconero fino al 30 giugno 2029.

E’ stato acquistato a titolo definitivo dall’Anversa ed andrà ad innalzare il livello del centrocampo dell’Udinese, garantendo a mister Runjaic un interprete in grado di agire tanto in mediana quanto sulla trequarti”, si legge sul sito del club.

Chi è Jurgen Ekkelenkamp

Nato a Zeist (Olanda) il 5 aprile del 2000, è uno dei prodotti del settore giovanile forse più florido al mondo, quello dell’Ajax. Già questo biglietto da visita la dice lunga sulla qualità di questo ragazzo inserito, nel 2019, dalla UEFA nella lista dei top 50 talenti del calcio europeo. E, infatti, debutta con la prima squadra dei lancieri già nella stagione 17/18 in cui registra le prime 3 presenze in Eredivisie.

Nella stagione seguente, oltre a giocare stabilmente nella seconda squadra dell’Ajax, Ten Haag gli regala anche l’emozione dell’esordio in Champions League debuttando addirittura nel match di quarti di finale contro la Juventus in un’annata che vedrà la squadra arrivare ad un passo dalla finale.

La sua miglior stagione all’Amsterdam Arena è quella 20/21 in cui mette a segno 3 reti in campionato. Con l’Ajax vince 2 campionati, una supercoppa e 2 coppe nazionali. Le prestazioni in maglia biancorossa gli valgono il passaggio in Bundesliga nella stagione 21/22 con la maglia dell’Hertha Berlino. Al primo anno nella capitale tedesca segna 3 gol in 21 presenze in Bundesliga.

A fine anno si trasferisce all’Anversa dove ha giocato le ultime due stagioni: nella prima segna ben 6 gol in 33 gare di campionato contribuendo al double della sua squadra che vince campionato e coppa nazionale. Nella passata stagione, gioca anche in Champions League collezionando, tra qualificazioni e fase a gironi, 6 presenze mentre, in Jupiler League, è andato a segno 5 volte in 39 partite. Ha svolto tutta la trafila delle nazionali giovanili olandesi dall’under 15 fino all’under 21 con cui ha realizzato ben 7 gol in 21 presenze.

Ora per lui è arrivato il momento di tuffarsi nell’esperienza in bianconero.