Calciomercato Udinese, Nehuen Perez al Porto: cifre e sostituto

Gli ultimi giorni di calciomercato portano in dote una cessione importante per l’Udinese. Mancano solo gli ultimi dettagli e poi il trasferimento di Nehuen Perez al Porto sarà completato. Il difensore si trasferirà in Portogallo con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato intorno ai 20 milioni di euro.

L’Udinese avrà poco meno di 3 giorni di tempo per sostituirlo. L’obiettivo principale è Finn van Breemen, giovane centrale 21enne in forza al Basilea, vecchio pallino della dirigenza bianconera. I friulani offrono 5 milioni, gli svizzeri ne vorrebbero 8, c’è margine per chiudere l’operazione.