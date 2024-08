CalcioWeb

E’ praticamente fatta per il ritorno in bianconero di Alexis Sanchez. Il club bianconero ha appena lanciato un indizio social sul ritorno del cileno: un leone campeggia in tutti i canali ufficiali del Club. Subito dopo è stata postata una bandiera cilena.

Già da ieri sera il fuoriclasse cileno è stato avvistato in città e l’ufficialità è attesa a breve. Nella sua prima esperienza a Udine, Sanchez ha collezionato 112 presenze con 21 reti. E’ reduce dall’esperienza all’Inter.