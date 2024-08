Calciomercato Vicenza, in arrivo un colpo per la difesa: i dettagli

CalcioWeb

Il Vicenza sarebbe pronto a chiudere un altro colpo di calciomercato per rinforzarsi in difesa. Il centrale difensivo Maxime Leverbe, dopo 57 presenze con la maglia del Pisa, avrebbe trovato l’accordo con il Vicenza che nei prossimi giorni dovrebbe chiudere la trattativa con l’arrivo della firma sui contratti.

Il francese, classe ‘97, sarebbe infatti a un passo dal scendere di categoria e tornare in quella Serie C che l’ha visto protagonista ormai sette stagioni fa con la maglia dell’Olbia quando segnò una rete in 14 presenze.