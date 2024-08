Carini-Khelif, la decisione della Federazione Pugilistica Italiana dopo le polemiche

CalcioWeb

Dopo le innumerevoli polemiche, la Federazione Pugilistica Italiana ha deciso di non commentare più la vicenda che ha visto coinvolta Angela Carini, l’atleta azzurra che si è ritirata alle Olimpiadi di Parigi 2024 all’inizio del match contro l’algerina Imane Khelif. “Non sarà accettato il premio in denaro promesso dalla IBA, organizzazione dalla quale la nostra federazione è uscita nel mese di luglio per entrare nella World Boxing“.

In merito alla decisione dell’Iba di premiare Angela Carini arriva la risposta del portavoce del Cio, Mark Adams: “La decisione della Iba di premiare Angela Carini? La dice lunga sulla credibilità dei responsabili dell’Iba, basta veder i loro commenti sul Cio e sulla Francia. Non vogliamo dargli alcuna attenzione.”