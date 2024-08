Caso Imane khelif, tensione tra Algeria e Russia al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite: il motivo

CalcioWeb

Non si placano le polemiche relative alla pugile algerina Imane Khelif e giungono sino Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, provocando tensione tra Algeria e Russia.

L ‘agenzia di stampa ufficiale Aps ha riferito che la Missione permanente dell’Algeria presso le Nazioni Unite ha sottolineato che “gli scettici della pugile algerina Imane Khelif hanno un’agenda politica sconosciuta“, osservando che il rapporto del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) “ha spezzato la schiena a tutti gli scettici“.

Il rappresentante algerino presente alla riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, in risposta ad alcune dichiarazioni di un rappresentante russo circa il non superamento dell’atleta Imane Khelif del test ormonale antecedente alle Olimpiadi di Parigi 2024 ha sottolineato che “la coraggiosa pugile, la signorina Imane Khelif, è nata donna, ha trascorso la sua infanzia come una ragazza e ha praticato lo sport come una donna a pieno titolo. Non posso che rimandare tutti allo stesso Comitato Olimpico Internazionale (Cio) che, con chiarezza e con la sua testimonianza, sgretola le fondazioni di ogni scetticismo sulla nostra coraggiosa eroina, nipote di donne algerine libere“.