Santa Sede contro le Olimpiadi: “ridicolizzata la religione”

La Santa Sede esprime la propria indignazione verso la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi, avvenuta lo scorso 26 luglio. “La Santa Sede – si legge in una nota – è rimasta rattristata da alcune scene della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi e non può che unirsi alle voci che si sono levate nei giorni scorsi per deplorare l’offesa arrecata a molti cristiani e credenti di altre religioni“.

“In un evento prestigioso in cui tutto il mondo si unisce intorno a valori comuni – è la nota del Vaticano, come riferisce ‘Vatican News’ – non dovrebbero esserci allusioni che ridicolizzano le convinzioni religiose di molte persone“. In conclusione della nota, la Santa Sede sottolinea che “la libertà di espressione, che ovviamente non è in discussione, trova il suo limite nel rispetto degli altri“.