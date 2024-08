Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi: mangia noodles sul palco e diventa virale | VIDEO

La cerimonia di chiusura ha messo il punto conclusivo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Fra le coreografie e gli atleti che si sono alternati sul palco anche un ‘eroe’ a sorpresa’. Su X, spopola il filmato di un ignaro addetto che, mentre l’orchestra è intenta a regalare una colonna sonora memorabile allo spettacolo, non abbandona la sua scodella di noodles.

L’uomo mangia voracemente l’ultimo pasto delle ‘sue’ Olimpiadi e il video diventa, in pochissimo tempo, virale sui social collezionando oltre 1 milione di views.

This #Olympics2024Paris was something… now look at #ClosingCeremony …guy eating noodles 🍝 🍜 😋

pic.twitter.com/CNry7BJPX2

— The Specifications (@TheSpecificati1) August 12, 2024