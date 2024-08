Cessione Salernitana, addio Iervolino: il nome del nuovo presidente

CalcioWeb

Danilo Iervolino non è più il presidente della Salernitana. In attesa che la cessione della Salernitana vada in porto, l’ormai ex presidente è uscito di scena. Il CdA del club campano ha formalizzato il riassetto societario in attesa che una delle trattative legate alle proposte dei papabili acquirenti vada in porto.

Roberto Busso è il nuovo presidente della Salernitana. Nessun incarico per Elefante come si vociferava. Pieni poteri per l’ad Maurizio Milan. Nel CdA restano l’ex presidente del Coni Petrucci, Ientile e Civitella, oltre allo stesso Milan.