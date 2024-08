Champions League 2024/2025, cambia il sorteggio: il nuovo format e i dettagli

CalcioWeb

La prossima stagione della Champions League 2024/2025 porterà con sé alcune novità interessanti. Dopo mesi di attesa, la UEFA ha svelato non solo il nuovo format del torneo, ma anche come cambierà il sorteggio per la prima fase con il girone unico.

Champions League 2024/2025: il format del sorteggio

Addio alle palline : con l’allargamento del torneo a 36 squadre, il tradizionale sorteggio manuale con le palline sarebbe diventato troppo lungo e complesso. Quindi, addio alle “vecchie” palline! Al loro posto, verrà utilizzato un sistema “ibrido”

: con l’allargamento del torneo a 36 squadre, il tradizionale sorteggio manuale con le palline sarebbe diventato troppo lungo e complesso. Quindi, addio alle “vecchie” palline! Al loro posto, verrà utilizzato un sistema “ibrido” Selezione manuale e intervento del computer : le 36 squadre partecipanti saranno selezionate manualmente. Successivamente, un software automatizzato sorteggerà casualmente otto avversari per ciascuna squadra dalle quattro fasce. Questi abbinamenti verranno rivelati sullo schermo durante la cerimonia del sorteggio e in televisione

: le 36 squadre partecipanti saranno selezionate manualmente. Successivamente, un software automatizzato sorteggerà casualmente otto avversari per ciascuna squadra dalle quattro fasce. Questi abbinamenti verranno rivelati sullo schermo durante la cerimonia del sorteggio e in televisione Nuova formula : dall’edizione 2024/25, la Champions League dirà addio agli otto gironi e introdurrà un unico girone in stile campionato. Le squadre saranno suddivise in quattro fasce in base al ranking UEFA. Ogni club affronterà otto avversari diversi per determinare la classifica finale, dalla quale si qualificheranno per gli ottavi di finale

: dall’edizione 2024/25, la Champions League dirà addio agli otto gironi e introdurrà un unico girone in stile campionato. Le squadre saranno suddivise in quattro fasce in base al ranking UEFA. Ogni club affronterà otto avversari diversi per determinare la classifica finale, dalla quale si qualificheranno per gli ottavi di finale Qualificazioni agli ottavi : le prime otto squadre classificate accederanno direttamente alla fase a eliminazione diretta. Le squadre dal 9° al 24° posto si giocheranno un posto negli ottavi di finale in due ulteriori turni. Infine, le squadre dal 25° al 36° posto saranno eliminate direttamente

: le prime otto squadre classificate accederanno direttamente alla fase a eliminazione diretta. Le squadre dal 9° al 24° posto si giocheranno un posto negli ottavi di finale in due ulteriori turni. Infine, le squadre dal 25° al 36° posto saranno eliminate direttamente Evitare avversari del proprio paese: il software terrà conto anche della provenienza geografica, cercando di evitare che le squadre si sfidino contro avversari dello stesso campionato. Se dovesse accadere, il massimo di avversari provenienti dallo stesso campionato sarà di due.

Champions League 2024/2025: le date

Il sorteggio della fase a girone unico si terrà il 29 agosto 2024 nel Principato di Monaco. La prima giornata della fase a girone unico della competizione comincerà il 17 settembre, mentre l’ottava e ultima giornata della fase sarà il 29 gennaio 2025.

Dopo gli spareggi che verranno sorteggiati a Nyon il 31 gennaio 2025 e giocati l’11-12 febbraio (andata) e 18-19 febbraio (ritorno), ci sarà l’ultimo sorteggio, quello che decreterà gli accoppiamenti degli ottavi di finale e del resto del tabellone, che sarà sempre a Nyon, il 21 febbraio 2025. Per quanto riguarda la fase finale del torneo, gli ottavi di finale si giocheranno il 4-5 marzo (andata) e 11-12 marzo (ritorno), mentre i quarti di finale saranno l’8-9 aprile (andata) e 15-16 aprile (ritorno). La semifinale verrà invece giocata il 29-30 aprile (andata) e 6-7 maggio (ritorno).

L’atto finale della UEFA Champions League 2024-25 si giocherà all’Allianz Arena di Monaco di Baviera il 31 maggio 2025.