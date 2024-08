Champions League 2024/2025: dove vederla in tv e in streaming? Le novità

CalcioWeb

La nuova Champions League 2024/2025 rivoluzionata in tutto e per tutto. Dalle qualificazioni al sorteggio, passando per format, calendario e orari. I tifosi e gli appassionati potranno iniziare a seguire il torneo anche in tv in Italia: si ripartirà da Sky e Amazon, ma cambierà invece la modalità di trasmissione in chiaro delle partite.

Champions League 2024/2025: le novità

Tutte le coppe europee saranno trasmesse su Sky e in streaming su NOW per l’intero triennio 2024-2027, con ben 185 delle 203 partite in esclusiva per ogni stagione della UEFA Champions League nel nuovo format, oltre a tutte le partite della UEFA Europa League e della UEFA Conference League, anche grazie a Diretta Gol.

Insieme a Sky ci sarà ancora Amazon, che rimarrà il broadcaster esclusivo per la miglior partita del mercoledì fino alla stagione 2026/27.

Dal 2024, l’offerta di Prime Video infatti includerà 18 partite a stagione in diretta ed esclusiva sempre con protagonista una squadra italiana, se qualificata, dalla fase a gironi alle semifinali.

Mediaset si è chiamata fuori e da parte sua Sky ha deciso di trasmettere in chiaro su TV8 alcune partite della massima competizione europea per club.

Ma la televisione satellitare non trasmetterà alcuna sfida delle formazioni italiane, lasciando questi match nella disponibilità dei soli abbonati. Su TV8 sarà possibile assistere alle sfide più prestigiose ma solo fra club stranieri, con la gara che sarà scelta volta per volta da Sky tra quelle del martedì e del mercoledì.