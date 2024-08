Champions League, il calendario: esordio da brividi per Inter, Milan e Atalanta

CalcioWeb

A poco meno di 2 giorni dai sorteggi di Champions League, con il tanto atteso nuovo format al quale dovremmo abituarci per le edizioni future, è stato pubblicato anche il calendario delle partite. Si parte martedì 15 settembre con il primo turno che, eccezionalmente, si disputerà su 3 giorni, dunque fino a giovedì 17 settembre.

La prima giornata: esordio da brividi per milanesi e Atalanta!

Inizio in salita per le milanesi: il Milan aprirà il 17 settembre contro il Liverpool a San Siro; l’Inter giocherà all’Etihad Stadium contro il Manchester City, gara prevista mercoledì 18 settembre alle ore 21:00. Inizio comodo per la Juventus: martedì 17 settembre ospiterà il PSV alle 18:45. Stesso orario, ma del giorno seguente, per il Bologna che riceverà al Dall’Ara lo Shakthar. L’Atalanta sarà l’unica a giocare di giovedì, alle ore 21:00, contro l’Arsenal.

Seconda giornata

Martedì 1 ottobre: Bayer Leverkusen-Milan (ore 21); Inter-Stella Rossa (21)

Mercoledì 2/10: Shakthar-Atalanta (18.45); Liverpool-Bologna (21); Lipsia-Juve (21)

Terza giornata

Martedì 22 ottobre: Milan-Bruges (18.45); Aston Villa-Bologna (21); Juve-Stoccarda (21)

Mercoledì 23: Atalanta-Celtic (18.45); Young Boys-Inter (21)

Quarta giornata

Martedì 5 novembre: Real-Milan (21); Bologna-Monaco (21); Lilla-Juventus (21)

Mercoledì 6: Inter-Arsenal (21); Stoccarda-Atalanta (21)

Quinta giornata

Martedì 26 novembre: Slovan Bratislava-Milan (18.45); Young Boys-Atalanta (21); Inter-Lipsia (21)

Mercoledì 27: Aston Villa-Juventus (21); Bologna-Lilla (21)

Sesta giornata

Martedì 10 dicembre: Atalanta-Real (21); Bayer-Inter (21)

Mercoledì 11: Milan-Stella Rossa (21); Juventus-City (21); Benfica-Bologna (21)

Settima giornata

Martedì 11 gennaio: Atalanta-Sturm Graz (21); Bologna-Borussia Dortmund (21); Bruges-Juventus (21)

Mercoledì 12: Milan-Girona (21); Sparta Praga-Inter (21)

Ottava giornata

Mercoledì 29 gennaio, tutte le partite in contemporanea alle ore 21: Barcellona-Atalanta; Inter-Monaco; Dinamo Zagabria-Milan; Juventus-Benfica; Sporting Lisbona-Bologna