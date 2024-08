Chelsea, scoppia la grana Sterling! Spedito in tribuna, intervengono i legali

CalcioWeb

La Premier League inizia con una super sfida, quella che mette di fronte Manchester City e Chelsea, nonchè il maestro Guardiola contro il discepolo Maresca. Una sfida che Raheem Sterling, ex di turno, è stato costretto a guardare dalla tribuna. L’esterno dei ‘Blues’ non figura, infatti, né fra i titolari, né fra le riserve.

Sulla questione sono intervenuti i rappresentanti legali del calciatore che hanno fatto chiarezza: “Raheem ha un contratto col Chelsea per altri tre anni e le sue aspettative erano che facesse parte della squadra per questa partita. Abbiamo sempre avuto un dialogo positivo col Chelsea, e ampie rassicurazioni sul futuro in squadra di Raheem. Vogliamo chiarezza sul suo futuro“.

Nell’intervista prepartita con Sky UK, Maresca ha chiarito che la scelta di escludere Sterling è stata “puramente tecnica. Gli allenatori devono prendere delle decisioni: a volte ai giocatori non piacciono“.