Chiesa parte per Liverpool: il dolce messaggio di addio ai tifosi della Juventus

Federico Chiesa si appresta a diventare un nuovo calciatore del Liverpool. Chiusa la trattativa fra Juventus e ‘Reds’ con i bianconeri pronti a lanciarsi all’assalto di Jadon Sancho.

Il calciatore, intercettato ai microfoni di Sky Sport prima della partenza, ha dichiarato: “sono felicissimo, davvero grazie. Volevo salutare i tifosi bianconeri, grazie per l’affetto per questi anni, veramente vi porterò nel cuore e grazie alla Juve. Dispiace un po’ lasciare la Juve così? Dispiace ma sono veramente felice per questa nuova avventura. Non vediamo l’ora, io e la mia famiglia“.