Como, effetto Varane: esauriti tutti i posti per la presentazione! Data e luogo

E’ sempre più alta l’attesa in casa Como in vista della presentazione di Raphael Varane come nuovo calciatore. La società ha organizzato per martedì prossimo, 6 agosto, presso Villa Geno, a Como, una conferenza stampa ed un momento di incontro con i tifosi.

Secondo l’Ansa il club aveva messo a disposizione, per ragioni di sicurezza, 100 posti per i tifosi: posti tuttavia che sono andati esauriti rapidamente.

I dettagli

L’apertura della villa è prevista alle ore 19:30, sarà presente un corner per l’acquisto di merchandising ed un numero limitato di Maglie ufficiali Adidas Home & Away. Alle 20.30 invece avrà inizio la conferenza stampa, poi foto e autografi per tutti i tifosi.